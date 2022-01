Le choix de l'OM, son surnom, son contrat... Kolasinac se confie

Face aux médias, Sead Kolasinac s'est exprimé sur son arrivée à l'OM. Il a notamment détaillé son choix de rejoindre Marseille. Il a aussi commenté le surnom dont l'a affublé la presse, depuis le début de sa carrière.





En conférence de presse, l'international bosnien a expliqué pourquoi il avait choisir resigner à Marseille : "J'avais eu de très bonnes conversations avec Pablo Longoria avant. Je suivais le club, car j'y avais d'anciens coéquipiers. C'était une belle opportunité", a-t-il confié aux journalistes présents. Il n'apprécie pas trop son surnom : "C'est peut-être par rapport à mon style de jeu. C'est un surnom qu'on a commencé à me donner en Bosnie. Je n'aime pas ce surnom. Je préfère qu'on m'appelle 'Kola'."





"J'ai travaillé avec un préparateur physique"

Le défenseur a par ailleurs précisé pouvoir jouer en défense centrale et dans l'axe, et se sentir plutôt en forme : "Je n'ai pas eu beaucoup de temps de jeu, je me suis blessé avec la Bosnie. J'ai travaillé avec un préparateur physique et un kiné depuis cinq semaines et je me sens prêt." Il a expliqué pourquoi il avait signé un petit contrat : "C'était une décision conjointe, je pense surtout à bien finir la saison. Il faut aussi prendre en compte la situation sanitaire." Il a enfin relaté ses retrouvailles avec Mattéo Guendouzi et Amine Harit : "Je les ai vus hier, j'étais très heureux de découvrir mes nouveaux coéquipiers. Et quand vous connaissez déjà des joueurs, c'est plus facile de s'intégrer."



Kolasinac aura certainement besoin d'un peu de temps pour retrouver le rythme de la compétition. Il n'a joué que 5 matchs, cette saison.