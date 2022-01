Aké a fait ses débuts avec la Juve, contre la Sampdoria

Marley Aké (21 ans) a fait ses débuts avec l'équipe première de la Juventus, contre la Sampdoria (4-1). Il a fait une prestation remarquée, durant ses quelques minutes de jeu.





Le joueur formé à l'OM a disputé son premier match avec la formation coachée par Massimiliano Allegri, mardi. Il a disputé douze minutes du match contre la Sampdoria, en Coupe d'Italie. Et il s'est montré à son avantage, provoquant notamment un penalty transformé par Alvaro Morata. Il a obtenu un 6,5 prometteur dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.



Échange avec Franco Tongya, le minot s'était jusque-là contenté de rencontres de Serie C. On peut supposer qu'il bénéficiera d'une autre chance de se montrer, ces prochaines semaines. Pour rappel, son contrat court jusqu'en juin 2025 et il compte pour l'instant 1 sélection en U19.