Marciano compare Longoria à Eyraud

Le consultant Mikael Marciano a donné son sentiment sur les mercatos réalisés par Pablo Longoria. Il pense que l'Espagnol a fait mieux que Jacques-Henri Eyraud, avec beaucoup moins de moyens...





"Marseille n'a plus que 6 joueurs dans l'effectif actuel qui étaient présent lors de la saison 2019/2020. Mandanda - Duje - Alvaro - Payet - Rongier - Kamara. En 1 an demi et 2 Mercatos et demi, Pablo Longoria a transformé cette équipe en ayant moins de moyens que Eyraud", a-t-il écrit par le biais de son compte Twitter.



L'OM doit encore composer avec les casseroles des années JHE. Le dossier de Kevin Strootman devrait notamment peser jusqu'en juin 2023. L'OM, qui avait dépensé 25 millions d'euros pour le faire venir, assurerait toujours 70 % de son salaire pour qu'il joue avec Cagliari. Et il pourrait revenir, l'été prochain, pour le cas où son club serait relégué.



Les affaires phocéennes pourraient sérieusement se compliquer si l'interdiction de recrutement de la FIFA est maintenue, ces deux prochains mercatos.