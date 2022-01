Mercato : le Real Madrid penserait à Kamara

Le Real Madrid aurait coché le nom de Boubacar Kamara (22 ans), en vue de l'été prochain.





Selon les informations rapportées par DefensaCentral, le club merengue suit de près la situation de Boubacar Kamara. Florentino Perez escompterait en effet recruter en Ligue 1, l'été prochain, et aurait coché son nom. Le fait que le milieu de terrain de l'OM arrive au terme de son contrat ne gâcherait rien à l'affaire.



L'avenir du natif de Marseille est l'objet de nombreuses spéculations, cet hiver. La presse italienne a cru que l'AS Rome serait en mesure de le recruter, mais la formation de Jose Mourinho ne pourrait pas s'aligner sur le salaire qu'il exige. En Angleterre, Newcastle ne semble pas vraiment être passé à l'attaque. Et en Espagne, certains journalistes ont assuré que les représentants du joueur étaient clairs concernant son futur avec les courtisans : il partirait de l'OM en juin. Au final, le club olympien devrait être le grand perdant de ce dossier.



Boubacar Kamara joue à l'OM depuis ses cinq ans. Il a disputé 145 matchs, toutes compétitions confondues. Ses agents considèrent vraisemblablement qu'il ne doit rien à personne, et l'idée d'un geste "à la Samir Nasri" paraît écartée.