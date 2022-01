Mercato : Caleta-Car aurait été proposé au Milan AC

Duje Caleta-Car (25 ans) aurait été proposé au Milan AC, en vue d'un possible transfert. Le club italien n'aurait pour l'instant pas fait de proposition.





D'après les renseignements relayés par Tuttosport, le défenseur de l'OM a été proposé au Milan AC (certainement par ses représentants). Les Rossoneri cherchent en effet un remplaçant à Simon Kjaer, ainsi qu'à Fikayo Tomori, lesquels se sont blessés (le premier plus gravement que le second). Milan n'aurait pour l'instant pas répondu, mais le média rapporte que la direction milanaise n'est pas vraiment emballée.



Duje Caleta-Car dispose d'un contrat avec l'OM portant jusqu'en juin 2023. Il a pour l'instant disputé 105 matchs sous la tunique phocéenne, marqué 4 buts et donné 2 passes décisives. Il semble redevenu un titulaire, dans l'esprit de Jorge Sampaoli, et il n'est pas si évident qu'il dispose d'un bon de sortie, cet hiver. D'autant plus que le départ d'Alvaro Gonzalez paraît envisagé.



Cette saison, l'international croate (20 sélections, 1 but) a joué 14 matchs, toutes compétitions confondues, depuis l'été dernier.