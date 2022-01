Garétier est sceptique concernant Kolasinac

Geoffroy Garétier n'est pas certain que l'OM ait fait le bon choix avec Sead Kolasinac (28 ans), cet hiver. Il y voit un vrai pari.





"C'est un peu la même question que pour Bakambu ou d'autres joueurs du mercato. Il y a des opportunités de marché. Pour avoir des joueurs pas chers ou carrément gratuits sur lesquels personne n'est, il faut aller chercher des joueurs qui ne jouent plus. C'est un vrai pari. Il ne jouait plus du tout et Arteta n'en voulait plus depuis un moment. Il n'était pas du tout dans ses plans. C'est une vraie question. Il ne s'est pas imposé à Arsenal et c'est difficile de savoir ce qu'il vaut aujourd'hui", a déclaré le consultant au micro de Canal+.



Au regard de certains commentaires, on pourrait croire que le recrutement de l'international bosnien, qui arrive gratuitement et en remplacement de Jordan Amavi, est plus risqué que celui d'Hatem Ben Arfa par le LOSC. Le nouveau joueur phocéen sera présenté ce jeudi, en conférence de presse.