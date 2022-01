Lyon-OM : Aulas ne veut pas des dates de la LFP

Jean-Michel Aulas a fait savoir à la LFP qu'il ne voulait pas que le match Lyon-OM soit rejoué le 1er février ou le 10. Il lui a écrit un long courriel.





Dans son édition du jour, L'Équipe évoque les discussions concernant la reprogrammation de la rencontre Lyon-OM. La LFP attendait que le club marseillais décide ou non de saisir le CNOSF au sujet de sanctions qui paraissent très légères pour Lyon. Et les deux dates proposées sont le 1er février, si l'OM se qualifie pour le prochain tour de la coupe de France, ou le 10 février. Des dates qui ne vont pas à Jean-Michel Aulas, lequel est suspendu, mais... très actif. Il aurait écrit un courriel à la Ligue pour se plaindre. Dans le cas où le match aurait lieu le 1er février, l'OL ne pourrait en effet pas s'appuyer sur Lucas Paqueta et Bruno Guimarães (lequel avait interpellé les Marseillais pour reprendre le match alors que Dimitri Payet essayait de récupérer...), qui seraient avec la sélection brésilienne. Côté Marseillais, cela serait aussi le cas de Gerson, voire de Konrad De La Fuente.



Etienne Moati, journaliste du quotidien, affirme qu'à la Ligue "tout le monde n'a pas forcément non plus apprécié l'attitude des Marseillais", suspectés d'avoir utilisé des manoeuvres procédurales "pour placer l'OL en situation d'infériorité". Tiens donc... L'OM n'est déjà plus la victime. Sur Twitter, Florent Germain a proposé ironiquement que l'OL ait la possibilité de choisir le onze de Marseille qui démarrera la rencontre. Et on en oublierait presque que Jean-Michel Aulas voulait faire reprendre le match sans Dimitri Payet, blessé et choqué. L'idée qu'il y ait un absent le dérangeait moins, à ce moment-là...