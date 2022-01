Arteta : "Le départ de Kolasinac était une bonne option pour le club aussi"

Face aux médias, Mikel Arteta a commenté le départ de Sead Kolasinac (28 ans) pour l'OM. Il a souligné qu'il lui aurait été difficile de rejouer à Arsenal, en raison de son manque de temps de jeu.





"Pour différentes raisons, avec Kolasinac aussi, le temps de jeu qu'il a eu a rendu sa présence dans l'équipe très difficile. Son contrat se terminait à la fin de l'été. Nous avons donc pensé que c'était la bonne option de ne pas exécuter cette possibilité. Il voulait partir, il avait une bonne option, et c'était une bonne option pour le club aussi", a déclaré le technicien espagnol face aux médias.



Kolasinac a disputé 118 matchs (pour 5 buts et 15 passes décisives) sous les couleurs des Gunners, entre 2017 et 2022. Il avait été prêté à Schalke 04, la saison passée, pour un total de 17 apparitions en Bundesliga. Il tentera donc de se relancer à l'OM, comme a notamment pu le faire Mattéo Guendouzi, lequel n'était pas non plus dans les petits papiers de Mikel Arteta.