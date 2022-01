La LFP a homologué les contrats de Bakambu et de Kolasinac

La Ligue a validé les contrats de Cédric Bakambu (30 ans) et de Sead Kolasinac (28 ans). Ils pourront donc participer à la rencontre prévue contre Lens, samedi (21h00).





D'après La Provence, les arrivées des deux joueurs ont bien été entérinées par la LFP. Cela signifie que la DNCG a validé leur venue, et donc que le poids de leur masse salariale n'est pas supérieur aux joueurs qu'ils remplacent. Pour rappel, ils débarquent tous les deux gratuitement (Sead Kolasinac a notamment rompu son contrat avec Arsenal) et succèderont respectivement à Dario Benedetto, qui s'apprête à signer à Boca Juniors, et à Jordan Amavi, qui a été prêté à Nice. Ils pourront donc prendre place sur le terrain ou sur le banc, contre Lens, à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1, samedi.



Cédric Bakambu est engagé jusqu'en juin 2024, et Sead Kolasinac jusqu'en juin 2023.