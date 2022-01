Bosz : "L'OM sera content, pas nous"

Alors que l'Olympico pourrait se rejouer durant la trêve internationale (26 janvier ou 2 février), Bosz affirme qu'une telle décision avantagerait l'OM.





Alors que l'Olympico a eu lieu le 21 novembre dernier, on ne sait toujours pas à quelle date le match va être rejoué. La LFP avait annoncé deux semaines plus tard, que Lyon se verrait infliger un point de pénalité et que le match serait rejoué à huis clos au Groupama Stadium, mais rien n'a été fixé depuis.



Cependant, depuis quelques jours, il se murmure que la rencontre pourrait avoir lieu durant la prochaine trêve internationale, soit le 26 janvier, soit le 2 février. Une situation qui n'arrange pas l'OL puisque Lucas Paqueta et Bruno Guimarães seront probablement appelés avec le Brésil, qui doit affronter l'Equateur et le Paraguay dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Une situation qui a fait réagir le coach lyonnais : "À mon avis, c'est bizarre. Au milieu d'un championnat, il y a une date FIFA. On sera donc obligés de libérer les joueurs et ça, je ne le comprends pas. Et puis cela fait pas mal de temps, maintenant. On a joué le 21 novembre, on a joué trois minutes. Cela fait plus de deux mois et on n'a toujours pas de date."



Sans surprise et dans la plus pure tradition lyonnaise, Bosz rejette à demi-mot la faute sur l'OM. "Je pense que c'est quand même un petit peu bizarre. Même aujourd'hui, je ne sais pas quand on va jouer. Et si on n'a pas Paqueta et Guimarães, Marseille sera content, et nous non."