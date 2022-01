Alvaro ne voudrait pas aller à Bordeaux

Alvaro Gonzalez, ciblé par les Girondins de Bordeaux et sur qui Jorge Sampaoli ne compte plus, ne serait pas tenté par une arrivée en Gironde.





Avec seulement 5 titularisations en Ligue 1 cette saison, Alvaro Gonzalez ne fait clairement plus partie des plans de Jorge Sampaoli. Sans surprise, le club cherche donc à lui trouver un point de chute pour économiser, une partie au moins, de son gros salaire (240 000€/mois jusqu'en 2024).



Si Valence semblait intéressé, ce sont bien les Girondins de Bordeaux qui en avaient fait leur priorité pour ce mercato hivernal. Le club au scapulaire, actuellement 19ème de Ligue 1 et propriétaire de la pire défense du championnat (déjà 50 buts encaissés), avait même entamé des discussions avec l'entourage du joueur ces derniers jours et avait un accord avec l'OM. Mais le défenseur Espagnol, qui n'aurait pas spécialement envie de quitter Marseille, ne serait pas vraiment tenté par l'aventure Bordelaise, surtout au vu des derniers résultats (battu par Rennes 6-0 lors de la dernière journée) et de l'état dans lequel se trouve le club actuellement. Et on peut le comprendre.



Selon les informations de Foot Mercato, qui cite une source interne au club Bordelais, les dirigeants Girondins seraient pessimistes quant à la venue de l'ancien joueur de Villarreal. Pour l'OM, il s'agissait, pour l'instant, de la seule piste concrète.