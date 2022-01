Kolasinac : "J'aime le football avec de l'intensité"

Alors que son transfert a été officialisé hier, Sead Kolasinac a donné sa première interview au club. Il revient sur son arrivée, sa connaissance du groupe et dévoile ses ambitions.





Dans la foulée de sa signature (jusqu'en juin 2023), le défenseur Bosnien Sead Kolasinac a donné sa première interview au club. Il est d'abord revenu sur les semaines qui ont précédé sa venue et les raisons qui ont motivé son choix de rallier la Canebière. "Ces dernières semaines, nous avons eu de très bonnes discussions avec beaucoup de personnes au club donc je suis très fier d'être ici. J'ai parlé avec le coach et certains joueurs comme Matteo (Guendouzi), Willy (Saliba) et Amine (Harit). Je les connais très bien donc nous avons pas mal discuté. Je suis très fier de faire partie de ce groupe. Mon objectif est de m'améliorer tous les jours, sur un plan individuel, mais aussi collectif. C'est la chose la plus importante. Il faut prendre match après match et essayer d'en gagner le plus possible."



L'ancien Gunner a également avoué qu'il avait l'habitude de suivre les matchs de l'OM à la télé, notamment pour garder un oeil sur ses anciens coéquipiers. "Pour être honnête, j'ai regardé des matchs de l'OM avant même que le club ne s'intéresse à moi parce que je suivais Matteo Guendouzi et Amine Harit. J'aime la manière dont l'équipe joue. Elle produit un très beau football avec beaucoup d'intensité. C'est la manière dont j'aime jouer. Pour être franc, ce que j'ai vu m'a plu."



Une façon de jouer qui semble correspondre à ses qualités comme il l'explique enfin. "Avant tout, je veux aider l'équipe avec ma force. Comme je l'ai dit, j'aime le football avec de l'intensité et j'espère aider l'équipe sur ce plan-là. La ligue 1 est un championnat difficile, il faut tout donner à chaque match, être à 100% sinon cela peut devenir très compliqué. C'est ce que j'ai vu à la télévision. Je vais donner le meilleur de moi-même."