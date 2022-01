Benedetto a confirmé son retour à Boca Juniors

Dario Benedetto (31 ans) a confirmé qu'il signerait à Boca Juniors, dans les prochaines heures. Il paraît très satisfait.





Interrogé par la Onda Cero, l'attaquant argentin a commenté les informations concernant son prochain retour à Boca Juniors : "J'ai dit que je reviendrais à Boca Juniors d'une manière ou d'une autre et j'ai tenu parole : je serai toujours un fan de ce club et maintenant on m'a donné l'opportunité de revenir en tant que joueur dans le club que j'aime. Je veux chercher les minutes que je n'ai pas eues à Elche. Je continuerai à soutenir le club d'où je suis maintenant. Je suis content de mon passage à Elche, où j'ai appris beaucoup de choses, et en même temps je suis heureux de revenir dans le club que j'aime", a-t-il déclaré.



On peut regretter que Dario Benedetto n'ait pas su rester au niveau de sa première saison à l'OM (11 buts en 28 matchs), plus convaincante que la seconde (6 buts et 3 passes décisives en 41 matchs). Et l'on peut aussi déplorer qu'il n'ait jamais connu l'ambiance des OM-PSG, alors qu'il a essentiellement joué à huis clos au stade Orange Vélodrome. Bonne chance à lui pour la suite !