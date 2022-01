Mercato : Belaili en contact avec l'ASSE et Bâle

Libre de tout contrat, Youcef Belaili (29 ans) est en discussion avec l'AS Saint-Étienne et le FC Bâle, selon son entourage. La piste de l'OM paraît abandonnée.





Le natif d'Oran avait été proposé à l'OM, il y a quelques semaines, alors qu'il venait de rompre son contrat avec le Qatar SC. Pour autant, les dirigeants phocéens ont privilégié d'autres pistes pour améliorer l'effectif de Jorge Sampaoli. L'international algérien pourrait toutefois bien rejoindre la Ligue 1. Selon son entourage, contacté par France Info, il est en discussion avec l'AS Saint-Étienne, en vue d'une possible arrivée cet hiver. Et il discuterait également avec le FC Bâle. S'il s'engage avec les Verts, il pourrait donc affronter l'équipe olympienne le 3 avril, à Geoffroy Guichard.



Youcef Belaili participe actuellement à la CAN avec la sélection coachée par Djamel Belmadi. Cela ne se passe pas très bien, puisque l'Algérie est dernière de son groupe, avec 1 point obtenu en 2 journées. La qualification pour les huitièmes de finale paraît très compromise.