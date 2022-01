V. Zvunka : "L'OM manque d'efficacité"

Victor Zvunka a donné son sentiment sur l'OM de Jorge Sampaoli. Il regrette, comme beaucoup d'observateurs, les problèmes offensifs.





"Je regarde tous les matches. Ça manque d'efficacité, surtout ces derniers temps à la maison. On compare beaucoup avec Bielsa, qui est arrivé avec un style de jeu, mais n'a pas su le varier. Dans un championnat où on se sert de la vidéo, les clubs savent comment joue l'OM et ça devient plus compliqué. Si tu es un peu moins frais, les adversaires en profitent", a-t-il déclaré dans les colonnes de La Provence.



L'OM occupe la 3e position du classement de Ligue 1, mais n'a inscrit que 28 buts en 20 rencontres, cette saison. Il affiche le deuxième taux de possession derrière le PSG (62,8 %) et le deuxième taux de passes réussies. Pour autant, cela ne lui permet pas de se procurer davantage d'occasions que les autres équipes, puisqu'il est 5e au nombre de tirs par match (13,2), à égalité avec Lyon.



L'arrivée de Cédric Bakambu et de Sead Kolasinac pourrait permettre à Jorge Sampaoli de modifier quelque peu son animation offensive.