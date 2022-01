Mercato : Bouna Sarr serait ciblé par quatre clubs

Quatre formations seraient venues aux renseignements concernant Bouna Sarr (29 ans). Il s'agirait de Lille, Bordeaux, l'AS Rome et le Genoa.





Selon les informations recueillies par Foot Mercato, quatre clubs sont venus au renseignement concernant le latéral droit du Bayern Munich. Le LOSC et les Girondins auraient pris contact avec les représentants du joueur, et ce serait aussi le cas de la Roma et du Genoa. Pour autant, le joueur resterait pour l'instant focalisé sur la Coupe d'Afrique des Nations qu'il dispute avec le Sénégal.



Recruté par les Bavarois pour 10 millions d'euros, l'ancien Olympien n'a pris part qu'à 10 matchs, cette saison, dont 4 de Bundesliga. Depuis sa signature, en 2020, il ne totalise que 25 apparitions sous le maillot du Bayern Munich. Un transfert pourrait lui permettre de retrouver du temps de jeu.



Pour rappel, Bouna Sarr a défendu le maillot de l'OM entre 2015 et 2020. Il a fait 181 apparitions, toutes compétitions confondues, pour 8 buts et 11 passes décisives.