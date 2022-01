V. Zvunka : "Avec Paulo Cesar et Jairzinho, c'était extraordinaire"

Victor Zvunka a confié quelques souvenirs de l'OM. Il en garde de très bons, comme la coupe 1976, et aussi des plus difficiles, comme la relégation de 1980.





"Mon meilleur souvenir ? La coupe de France 1976 naturellement. Mon frère Jules l'avait gagnée deux fois, en 1969 et 1972, je me disais que c'était trop beau. Mais je dois ajouter la saison 1974-75 avec Paulo Cesar et Jairzinho, c'était extraordinaire. C'est dommage que "Jair" ait été suspendu, parce que cela a entraîné aussi le départ de Paulo. Avec eux, on aurait fini par être champions", a déclaré l'ancien Olympien dans les colonnes de La Provence.



Il a aussi connu la rétrogradation de 1980 : "La descente en D2 en 1980. Nous avons eu beaucoup de blessures, l'équipe n'a jamais été complète. Et puis, certains joueurs n'ont pas tout donné. Didier Six m'est resté en travers de la gorge, il n'a pas toujours fait ce qu'il fallait. Le recrutement aussi... Prendre Zambelli pour le faire jouer arrière gauche, ça le mettait en difficulté. Et tout a commencé par un stage à La Réunion, le club s'est planté, nous ne nous sommes pas bien préparés, d'où les blessures..." Il garde enfin un fort souvenir de plusieurs personnages : "Marius Trésor. Nous étions deux frères, très proches dans la vie, comme nos femmes. J'ai aussi admiré le président René Gallian. Un monsieur que j'ai bien aimé, proche de nous."



Entre 1973 et 1980, Victor Zvunka a disputé 296 rencontres sous le maillot marseillais. Il a ensuite rejoint le Stade Lavallois, puis le Matra Racing.