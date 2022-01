B. Constant : "Les Marseillais vont adorer ce joueur"

Bruno Constant, spécialiste du football anglais, pense que les Marseillais vont apprécier Sead Kolasinac (28 ans). Il a notamment souligné son gros tempérament.





"Si Kolasinac à l'OM se confirme, les Marseillais vont adorer ce joueur. Dans la lignée de Guendouzi. Gros caractère, guerrier. Au point de repousser lui-même deux agresseurs armés qui le menaçaient lui et Özil en 2019. Plus piston que latéral. A manqué de régularité à Arsenal", a écrit le consultant de RTL sur son compte Twitter, un peu avant que l'officialisation de sa signature ne survienne. Il s'est également voulu rassurant sur les blessures dont il avait été victime, ces dernières saisons : "S'il n'a pas fait une saison à plus de 25 matchs ? C'est vrai. Pas mal de pépins physiques. Mais quand on regarde, c'est plus souvent articulaire que musculaire."



Sead Kolasinac arrive pour suppléer, voire mettre en concurrence Luan Peres. Il remplace numériquement Jordan Amavi, lequel a été prêté à l'OGC Nice. Avec Cédric Bakambu, il devrait permettre à Jorge Sampaoli de revoir son organisation du côté gauche.