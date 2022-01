MacHardy : "L'anomalie, c'était ce début de saison quand l'OM était tout feu tout flamme"

Jonatan MacHardy a donné son sentiment sur le niveau de l'OM. Il pense que l'équipe de Jorge Sampaoli est particulièrement faible.





Fin novembre, le journaliste affirmait que la première partie de saison était pleine de promesses. Il a été déçu par le niveau affiché face au LOSC : "Là, notamment après le match insipide face à 10 Lillois, on est loin du contenu explosif proposé en début de saison. Néanmoins, j'aimerais qu'on remette les choses en perspective. Il faut bien se rendre compte que l'anomalie, c'était ce début de saison quand l'OM était tout feu tout flamme. On doit aussi se rendre compte du niveau de l'effectif de Marseille : Luis Henrique, qui n'a pas le niveau, un jeune comme Konrad De La Fuente qui n'est pas un joueur fiable, la petite star Under qui est incroyable, mais qui peut aussi disparaitre durant trois à quatre matches d'affilés... Le secteur offensif de l'OM est extrêmement faible et dépend uniquement de Dimitri Payet", a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.



L'OM occupe toujours la 3e place du classement de Ligue 1, avec 37 points obtenus en 20 matchs. Et il compte un match en moins qu'il jouera contre l'OL, ces les prochaines semaines.