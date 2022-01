Les premiers mots de Kolasinac

Sur les réseaux sociaux, Sead Kolasinac (28 ans) a confié son enthousiasme, après sa signature à l'OM. Il semble très heureux de rejoindre le bord de la Méditerranée.





"Bonjour Marseille ! Je suis heureux de vous annoncer que je fais désormais partie de l'Olympique de Marseille. J'ai hâte de relever de nouveaux défis dans la plus belle ville de France. ALLEZ I'OM !", a-t-il écrit dans un français impeccable.



Le joueur sera bientôt présenté en conférence de presse. Pour rappel, il évoluait à Arsenal depuis 2017, et avait été prêté à Schalke 04, lors de l'exercice 2020-2021. Il totalise notamment 118 apparitions avec les Gunners. Il compte également 43 sélections avec la Bosnie-Herzégovine.



Sead Kolasinac remplacera donc Jordan Amavi, dans l'effectif olympien, et tentera de se relancer, ces prochaines semaines. Luan Peres devrait quant à lui un peu pouvoir souffler, alors qu'il ne disposait jusque-là pas de doublure.