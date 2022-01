Mercato : l'OM en pincerait pour le géant Isaak Touré

L'OM serait à la lutte avec d'autres clubs de Ligue 1 en vue d'obtenir la signature d'Isaak Touré (18 ans). Particulièrement grand (2m06, 100 kg), il évolue actuellement au Havre.





Selon les informations rapportées par L'Équipe, le club phocéen figure parmi les courtisans les plus sérieux du défenseur, avec Strasbourg, Reims et Troyes. Les noms de Bordeaux et de Lyon sont aussi cités, mais ils auraient du retard. Le Havre ne serait pas vraiment emballé à l'idée de se séparer de lui cet hiver. À moins d'une proposition XXL, assortie d'un prêt de six mois... Quelques formations allemandes seraient également venues aux renseignements.



Sous contrat jusqu'en juin 2023, le joueur présente un profil atypique (2m06 et 100 kg). Il évolue dans l'axe de la défense et a notamment participé à 10 matchs de Ligue 2, cette saison. Il compte 3 sélections en équipe de France U19.