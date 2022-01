Mercato : Kolasinac serait arrivé à Marseille

Sead Kolasinac (28 ans) serait arrivé à Marseille ce matin. Il pourrait donc rejoindre l'OM dans les prochaines heures.





D'après les informations publiées par le compte Twitter Massilia1978 (un fan qui travaille à l'aéroport de Marignane), le joueur des Gunners a débarqué à Marseille ce matin. Il pourrait donc rapidement passer sa visite médicale et signer à l'OM.



Pour rappel, le joueur sera en fin de contrat en juin. Et certaines sources évoquent la possibilité qu'il rompe son contrat avec Arsenal dès cet hiver. Il serait disposé à faire de gros efforts pour s'engager avec le club phocéen.



Cette saison, Sead Kolasinac n'a joué que 5 rencontres, toutes compétitions confondues. Il n'était pas dans les petits papiers de Mikel Arteta (comme William Saliba et Mattéo Guendouzi...).