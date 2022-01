Lyon-OM : le club phocéen ne saisira pas le CNOSF

L'OM aurait fait savoir à la LFP qu'il ne saisirait pas le CNOSF. Le match Lyon-OM va donc être recalé.





Selon les informations obtenues par L'Équipe, les dirigeants marseillais ont officiellement fait savoir à la LFP qu'il n'irait pas plus loin dans les procédures, concernant Lyon-OM. Il ne saisira notamment pas le CNOSF. La Ligue va ainsi pouvoir reprogrammer la rencontre et deux dates seraient envisagées : le 26 janvier ou le 1er février. Elles sont situées en pleine fenêtre internationale (pour l'Amérique du Sud en particulier) et ne conviendraient pas à Lyon. Elles supposent en effet que les absences de Lucas Paqueta et Bruno Guimarães (Brésil) pour l'OL, et de Gerson (Brésil) et Konrad De La Fuente (USA) côté marseillais.



L'OL, qui n'a écopé que de 1 point de retrait, peut déjà s'estimer heureux d'avoir l'occasion de rejouer le match. Pour rappel, il se disputera sans public, au Groupama Stadium.