Gerson ciblé par Di Meco

L'ancien défenseur de l'OM, Eric Di Meco, a taclé le milieu brésilien, peu intéressant depuis le début de la saison selon lui.





Sur BFM, Eric Di Meco a plaidé pour que Gerson aille sur le banc de touche lors des prochains matchs : "Il faut peut-être arrêter avec Gerson. Je faisais partie de ceux qui plaidaient l'indulgence parce que le mec arrive du Brésil, c'est un nouveau championnat. Mais au bout de quatre ou cinq mois, quand tu vas à deux à l'heure, que tout ce que tu fais est latéral et que tu ralentis le jeu de l'équipe, bon bah c'est pas grave... (Valentin) Rongier qui a été bon depuis le début de la saison, il est sur le banc, ça m'emmerde !"



Valentin Rongier était dans le groupe pour la première fois en 2022, en ayant raté deux matchs pour une blessure au pied, et est finalement entré en jeu au cours de la seconde période, face au LOSC (1-1), dimanche soir. Gerson, lui, réalise une saison timide (3 buts et 4 passes décisives en 24 rencontres).