L'OM doit recruter à gauche selon Obraniak

L'ancien joueur du LOSC Ludovic Obraniak a donné des conseils à l'OM sur le recrutement.





Sur La Chaîne L'Équipe, Ludovic Obraniak a pointé les manques de l'effectif de l'OM à gauche : "Le seul poste à pourvoir à mon sens, c'est le côté gauche. Un côté gauche qui viendrait remplacer (Jordan) Amavi. Il faudrait le pendant de (Pol) Lirola. Amavi, ça ne collait pas avec l'entraîneur ou pour je ne sais quelles raisons. D'autant plus si tu comptes utiliser Payet sur le côté gauche. Il faut qu'il y ait un contre-feu et que quelqu'un passe dans son dos pour qu'il aille chercher les centres. Payet doit avoir un temps d'avance et là, il est souvent en un contre un et Payet n'a plus sa vivacité d'antan et il n'arrive pas à trouver son avantage sur les centres. Pour moi, il doit y avoir un joueur sur le côté gauche."



Actuellement, le Brésilien Luan Peres, satisfaisant depuis le début de la saison, joue défenseur central gauche. Jordan Amavi parti, le Serbe d'Arsenal Sead Kolasinac est annoncé proche de l'OM, qui a également recruté gratuitement Cédric Bakambu, le buteur congolais qui peut également jouer ailier gauche. À noter que l'Argentin de l'Ajax Nicolas Tagliafico, latéral gauche, est dans le viseur phocéen pour cet hiver.