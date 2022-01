Vezirian annonce une nouvelle date pour la vente

Le journaliste n'a pas abandonné la partie, et annonce toujours à qui veut l'entendre que l'OM est un club déjà vendu.





Sur sa chaîne Twitch, dimanche, Thibaud Vezirian, qui a affirmé récemment ne plus apparaître sur La Chaîne L'Équipe à cause de ses révélations sur la vente de l'OM, a donné des précisions sur l'officialisation : "L'officialisation de la vente de l'OM avant juillet 2022 ? Oui, ça semble logique que cela soit fait en fin de saison ou avant, parce qu'il y a énormément d'argent engagé. Ça veut dire que si tu n'officialises pas avant la prochaine saison, il faut reprendre un prêt pour faire la transition. Cela deviendrait complètement fou. Et selon les personnes que je connais en interne ou qui sont proches de tout cela, ils en ont marre de cette situation, ils n'en peuvent plus. Ils veulent que cela soit officiel, et basta on passe à autre chose. Si cela n'est pas officiel, c'est qu'il y aura encore des micmacs derrière qu'on expliquera. Ce sont les joies du business."



Patience jusqu'à la fin de la saison, donc, alors que le journaliste clame la vente du club depuis près d'un an...