Riolo doute du niveau de Milik

Le journaliste de RMC, Daniel Riolo, s'en est pris à Arkadiusz Milik après le match contre le LOSC, dimanche soir (1-1).





Selon le journaliste, l'OM est meilleur sans le Polonais, et ce dernier a peut-être été vu plus fort qu'il n'est vraiment : "On est quand même beaucoup à avoir considéré que (Arkadiusz) Milik était quand même un bon plan pour l'OM. Il a une bonne technique. Il a été bon dans ses bonnes phases, mais on a l'impression qu'il lui manque toujours un truc. On se demande s'il n'y a pas une part de fake chez lui. Ce n'est pas forcément décelable au premier coup d'oeil. Cela ne va pas à l'OM, ça c'est sûr. Je ne vois pas comment tu peux mettre (Cédric) Bakambu et Milik ensemble. Cela fait quelque temps qu'on ne se pose plus la question. On a vu que l'OM sans Milik jouaiet mieux. (Dimitri) Payet en 9, ça marchait mieux."



Si dans le jeu, l'apport d'Arkadiusz Milik est effectivement discutable, ses statistiques restent honorables (9 buts en 18 matchs), malgré une faible efficacité en L1 (1 seul but cette saison en 11 rencontres).