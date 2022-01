Mercato : 4 clubs se penchent sur Bouna Sarr

L'ancien Olympien Bouna Sarr, aujourd'hui au Bayern Munich, pourrait changer d'air cet hiver.





Selon les informations relayées par Foot Mercato, deux clubs français, le LOSC et Bordeaux, auraient des vues sur le Sénégalais de 29 ans, qui dispute actuellement la CAN avec sa sélection. Alors qu'il joue très peu dans le club allemand cette saison (10 matchs toutes compétitions confondues, 2 titularisations, 1 but), Bouna Sarr serait également suivi par deux clubs italiens, le Genoa et l'AS Roma. À l'heure actuelle, le latéral droit, titulaire avec le Sénégal, se concentrerait sur la compétition africaine et n'aurait pas la tête à un transfert.



Lié au Bayern Munich jusqu'en 2024, Bouna Sarr pourrait cependant réfléchir pour changer d'air et trouver un temps de jeu plus substantiel dans une formation moins huppée.