Mercato : Benedetto à Boca, ce serait fait

L'attaquant argentin va retrouver son ancien club, Boca Juniors, lors de ce mercato d'hiver.





D'après les informations de RMC, Boca Juniors va payer une somme comprise entre 3 et 4 millions d'euros pour s'attacher les services de Dario Benedetto. Actuellement prêté à Elche, sans beaucoup de succès (2 buts et 1 passe décisive en 18 rencontres), le buteur de 31 ans va retrouver son ex-club (2016-2019), où il est très attendu par les supporters et les dirigeants. L'Argentin va s'envoler pour son pays natal jeudi, où il signera un contrat de deux ans et demi après avoir satisfait sa visite médicale.



Grâce à ce transfert, l'OM va réduire sa masse salariale. Dario Benedetto touchait en effet une somme non négligeable (260 000 euros par mois). Le club phocéen va ensuite pouvoir enregistrer une ou des arrivées. Le joueur d'Arsenal Sead Kolasinac est cité avec insistance, après le départ de Jordan Amavi à Nice.