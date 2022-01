Le TAS suspend la sanction de la FIFA pour Gueye !

Le Tribunal arbitral du sport vient de suspendre la sanction que la FIFA avait, en premier lieu, infligée à Pape Gueye. Le Sénégalais peut donc continuer sa CAN.





Dans le litige opposant l'OM à Watford pour Pape Gueye, la FIFA avait tapé fort en infligeant aux Olympiens une interdiction de recrutement lors des deux prochains mercatos et une suspension de quatre mois au milieu de terrain.



Mais selon les informations recueillies par RMC Sport, le Tribunal arbitral du sport a décidé de suspendre la sanction de la FIFA pour le joueur Sénégalais. Alors qu'il n'avait pas pu être aligné sur la feuille de match lors du dernier match contre la Guinée, Gueye pourra donc continuer de disputer la CAN et le match décisif qui se profile face au Malawi.



La décision rendue par le TAS ne concerne que le milieu de terrain, le cas de l'OM étant considéré comme un dossier à part.