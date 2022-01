OM-Lille : les notes des médias

L'OM n'est pas parvenu à prendre les trois points, face au LOSC (1-1), dimanche. Les médias ont souligné le gros match réalisé par Pau Lopez (27 ans), mais aussi celui transparent d'Arek Milik (27 ans), que ses partenaires n'arrivent pas à trouver.





Le club phocéen a de nouveau calé, à domicile, contre les Lillois. Il a proposé une possession du ballon assez stérile. Dans leur analyse du match, les médias ont récompensé Pau Lopez et Cengiz Under, lesquels ont été déterminants. Ils ont aussi taillé William Saliba, Gerson et Arek Milik, beaucoup moins convaincants. L'Équipe a aimé la prestation de l'arbitre, et pas La Provence.





Le onze de départ : Lopez (7), Lirola (4,7), Saliba (3,3), Caleta-Car (4), Peres (4,7), Kamara (5,7), Under (6,7), Guendouzi (5), Gerson (3,3), Payet (6,3), Milik (2,7).

Le coach : Sampaoli (4).

L'arbitre : Delerue (3).





Le onze de départ : Lopez (6), Lirola (4), Saliba (4), Caleta-Car (5), Peres (4), Kamara (5), Under (7), Guendouzi (5), Gerson (5), Payet (4), Milik (3).

Le coach : Sampaoli (4).

L'arbitre : Delerue (6).





Le onze de départ : Lopez (6,5), Lirola (-), Saliba (-), Caleta-Car (-), Peres (-), Kamara (-), Under (7), Guendouzi (4), Gerson (4,5), Payet (-), Milik (3).





Le onze de départ : Lopez (6,8), Lirola (6,9), Saliba (6,6), Caleta-Car (6,4), Peres (6,5), Kamara (7), Under (7,9), Guendouzi (6,6), Gerson (7,1), Payet (7,5), Milik (6,7).

Les remplaçants : Harit (6), Rongier (6,3).