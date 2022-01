Lopez : "Je ne vais pas rentrer content à la maison"

En zone mixte, Pau Lopez (27 ans) a donné son sentiment sur le match nul concédé par l'OM contre le LOSC (1-1). Et il n'était pas ravi.





"Je ne peux pas vraiment dire que je vais rentrer content à la maison. Il y a eu deux matches en un, avant et après l'expulsion. On a eu beaucoup d'occasions. C'est difficile de gagner à la maison en ce moment et c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir emporté. Ce n'est pas une contre-performance, Lille a un très bon niveau et est un rival. Mais on ne peut pas se contenter d'un nul. On ne peut pas avoir de tels résultats chaque semaine", a confié l'Espagnol face à la presse.



Le gardien de but de l'OM a fait quelques arrêts importants, face à Yilmaz ou Bamba. Il a clairement pesé sur le résultat, en maintenant son équipe à flot, alors que sa défense prenait l'eau. Dommage que tous les Phocéens ne soient pas à son niveau. Pour rappel, l'équipe olympienne ira jouer à Lens, samedi prochain. Un match qui vaudra son pesant d'or, contre une formation qui était parvenue à s'imposer au stade Orange Vélodrome.