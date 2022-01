Peres : "Nous aurions dû être plus agressifs"

Luan Peres a confié sa déception, après le nul concédé par l'OM contre Lille (1-1). Il pense que l'équipe a manqué d'agressivité et répondu aux critiques sur le style de jeu de l'équipe.





"Lors de tous nos matches, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, nous avons toujours une grande possession de ballon, c'est une caractéristique propre à l'équipe de Jorge Sampaoli, une caractéristique de nos joueurs et on essaie d'en tirer parti. Le gardien de Lille a fait des arrêts importants et il faut le féliciter pour ça. Nous aurions dû toutefois être plus agressifs, avoir plus de tranchant, mais on ne va pas changer notre manière de jouer, garder ce style qui nous est propre et plus conclure nos occasions", a déclaré le Brésilien en zone mixte.



Si l'OM est parvenu à se bâtir une défense relativement solide, il éprouve des difficultés à se montrer efficace et à convertir sa grosse possession du ballon. Espérons que le coach argentin trouvera des solutions avec sa nouvelle recrue, Cédric Bakambu.