Les champions de 1971 et 1972 au Vélodrome le 27 mars

L'Amicale des anciens de l'OM se réunira le 27 mars, au stade Orange Vélodrome, pour un grand événement.





Selon les informations obtenues par La Provence, l'Amicale des anciens de l'OM a indiqué par son président, Roland Gransart, qu'un grand événement aurait lieu dans l'enceinte phocéenne, le 27 mars. Les champions de 1971 et ceux de 1972 devraient être présents et le quotidien cite pêle-mêle Josip Skoblar, Gilbert Gress, Charly Loubet, Jean-Paul Escale, Georges Carnus, et encore Jacky Novi. Il spécifie également que tout cela se fera avec l'aide de Pablo Longoria, dont "les responsables de l'Amicale ont souligné avec plaisir la très grande bienveillance à leur égard ; ça les change". L'Amicale des anciens de l'OM compte pas moins de 200 membres.



Pour rappel, l'OM était précisé par Marcel Leclerc, en 1971 et 1972. Natif d'Ajaccio, il était propriétaire du journal But ! et avait investi pour rendre au club son lustre, à partir de 1965. Il avait notamment plongé dans les eaux du Vieux-Port, après l'obtention de la Coupe de France de 1969. Un grand monsieur.