Gourvennec : "On les a poussés à jouer sur les côtés"

Jocelyn Gourvennec était satisfait, après le nul obtenu par ses troupes sur la pelouse du stade Orange Vélodrome, dimanche soir. Il a félicité ses joueurs.





"Je suis à la fois content du contenu et de ce qu'on a fait. On a eu le contrôle en première mi-temps. Le fait de se retrouver à 10 a été dur, parce que Marseille avait une très bonne base technique en face. Mais les joueurs ont été à la fois très solidaires, très cohérents pour défendre à un de moins, et très costauds. On les a poussés à jouer sur les côtés, en les empêchant d'aller dans l'axe. C'est dommage de ne pas être passé à 2-0 quand on le pouvait. Il y a des regrets, mais en termes d'état d'esprit et d'abnégation, les joueurs ont été énormes", a-t-il lancé en conférence de presse.





"Je pense qu'on va réussir à remonter"

Il pense que son équipe aurait été capable de prendre les trois points, sans le carton rouge de Benjamin André : "On est satisfaits d'avoir partagé les points - mais on n'a pas su garder le ballon, surtout en seconde mi-temps. Je pense qu'à onze, on avait le contrôle du match. Les joueurs ont posé beaucoup de problèmes à Marseille. On a été calmes, c'est lié à notre organisation, mais c'est sur l'exclusion que se trouve le tournant. Difficile, à dix, de faire autrement en seconde mi-temps. Ce qu'on a vu du LOSC va nous pousser à faire encore plus. (...) Cela fait de nombreuses semaines qu'on est revenus à un bon niveau, on est sur une bonne série, et même si ce n'est qu'un nul, cela reste positif vu le scénario. On doit revenir dans le haut du classement, se battre contre les équipes à l'affût comme nous ; mais quand je vois ce qu'on montre ce soir, je pense qu'on va réussir à remonter."



Au classement, le LOSC est 10e, avec 8 points de retard sur l'OM qui reste 3e. Le club phocéen n'a plus que 3 points d'avance sur Rennes, qui a étrillé Bordeaux (6-0).