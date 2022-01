Kamara annonce la couleur pour le mercato hivernal

Boubacar Kamara (22 ans) s'est exprimé sur son avenir, après la rencontre OM-Lille (1-1). Il a confirmé à demi-mot qu'il partirait en juin.





Interrogé par la presse en zone mixte, le milieu défensif de l'OM a enfin daigné s'exprimer sur son futur. Il n'envisage pas un départ, cet hiver : "Mon avenir ? Je n'en parle pas avec mes collègues. On m'envoie partout tous les jours. J'ai la chance d'être bien entouré. Je lâche prise dès que je rentre à la maison. À moi de rester concentré sur le terrain, de ne pas penser à ce qui se dit à droite ou à gauche. Mon contrat finit en juin, je ferai tout pour aider l'équipe à remplir son objectif : la Ligue des champions."



Il a par ailleurs regretté le nul concédé contre les Lillois : "C'est une déception, on voulait gagner pour continuer à être bien en Ligue 1. On avait vraiment envie de gagner. On a marqué assez tard, on a poussé."



L'AS Rome comme Newcastle n'ont a priori aucune chance de récupérer le Marseillais, cet hiver. Et l'OM ne sera sans doute pas rétribué sur son départ. Un véritable coup dur.