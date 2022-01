Jacquin dézingue Eyraud

Alexandre Jacquin s'est violemment payé Jacques-Henri Eyraud, qu'il juge responsable de l'interdiction de recrutement qui frappe le club.





"Quand bien même il n'a plus de pouvoir au quotidien, c'est quand même un comble qu'un président ayant validé une opération menant à une interdiction de recrutement occupe encore un poste stratégique au sein d'un conseil de surveillance...", a écrit le journaliste de La Provence. Et de poursuivre : "S'il faut attendre la fin de la procédure pour en parler ? On peut, évidemment. Sauf que l'OM vit désormais avec une nouvelle épée de Damoclès au dessus de la tête, après celle de la DNCG consécutive à une gestion financière catastrophique de cette même direction... Les conséquences sont déjà désastreuses."



Pour rappel, JHE a occupé le poste de président de l'OM entre 2016 et début 2021. Les critiques sont particulièrement vives, concernant les renforts qu'il a autorisés, en rapport avec le budget dont il disposait. Le recrutement de Kevin Strootman constitue notamment l'un des pires (voire le pire) de l'histoire olympienne pour les finances du club.