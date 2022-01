Sampaoli : "Nous avons manqué d'efficacité"

Jorge Sampaoli a livré son analyse du match nul concédé par l'OM contre Lille (1-1). Il regrette le manque d'efficacité et admet la qualité du LOSC.





"Je l'avais déjà dit, le jeu de transition nous met en difficulté et nous avons été mis en danger. Ensuite, en deuxième période, nous avons dominé et nous avons eu les occasions de marquer plusieurs fois, mais nous n'avons pas eu de réussite. Il me semble que nous avons eu 22 occasions de marquer", a déclaré le coach marseillais en conférence de presse.





"Lille est une équipe très bien organisée"

Il considère que le LOSC est un adversaire compliqué à jouer : "C'est vrai, on était en supériorité numérique, mais Lille est le champion en titre, c'est une équipe avec beaucoup d'expérience. On a eu de la domination, mais il nous a manqué un peu de chance." Il regrette que ses attaquants n'aient pas converti certaines opportunités : "Lille est une équipe très bien organisée, très bien structurée. Je l'ai dit, nous avons manqué d'efficacité. L'équipe en face était bien regroupée, nous étions tout le temps dans la moitié de terrain adverse. En deuxième période, nous avions le ballon, mais pas l'efficacité."



Le problème d'efficacité paraît compliquer les résultats olympiens depuis plusieurs mois. Il est temps pour Jorge Sampaoli de trouver des solutions.