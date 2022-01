Saliba : "Ils ont su subir"

William Saliba (20 ans) a livré son analyse du match OM-Lille (1-1). Il regrette le but encaissé et le manque d'efficacité.





"On a fait une bonne entame, mais j'ai perdu ce ballon et après on prend ce corner, je n'ai pas été attentif. En seconde période, on est bien revenu, mais on a eu quelques manques pour gagner ce match. On prend ce point, c'est mieux qu'une défaite. Même à 10, Lille défendait bien, ils ont su subir. On a manqué d'efficacité, on aurait pu gagner avec toutes les situations après la pause", a déclaré le défenseur au micro de Prime Vidéo.



L'OM se fait décrocher par Nice, qui a désormais 2 points d'avance, à la 2e position au classement.