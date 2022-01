Under annonce la couleur pour son avenir

Cengiz Under (24 ans) ne fait pas de mystère concernant son avenir. Il veut rester à l'OM pour l'aider à retrouver un niveau en adéquation avec son histoire.





"C'est une fierté de jouer ici, je veux apporter à Marseille le meilleur, remettre le club à la place qu'il mérite en aidant l'OM à rejouer la Ligue des champions. Je veux rester ici à 100%. Tout le monde est d'accord pour que je poursuive l'aventure ici. On en parlera tous ensemble très bientôt", a confié le joueur prêté par l'AS Rome au micro de Téléfoot. Il aime tout particulièrement la méthode de Jorge Sampaoli : "Le coach est une des raisons pour lesquelles je suis venu à Marseille. Je suis très content d'évoluer sous ses ordres et j'espère que ça continuera de nombreuses années. J'espère mouiller le maillot de l'OM le plus longtemps possible", a-t-il poursuivi.



Cette saison, Cengiz Under a marqué 7 buts en 22 rencontres, toutes compétitions confondues, avec l'OM. Le montant de l'option d'achat, quasi-automatique, est de 8,5 millions d'euros.