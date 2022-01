Grbic : "Etre prêts à aller gagner à Marseille"

Ivo Grbic (25 ans) s'est exprimé sur la rencontre qui se jouera ce soir au stade Orange Vélodrome, entre Lille et l'OM. Il pense que son équipe est armée pour prendre les trois points.





Lors d'un entretien accordé à L'Équipe, le portier autrichien a donné son sentiment sur le match qu'il va disputer avec le LOSC, à Marseille : "C'est un match très important, oui. C'est une grande équipe, comme nous. Je ne pense pas que nous ayons perdu notre dynamique de fin 2021. Même à Lens, où de nombreux joueurs nous manquaient. On n'attendait qu'une seule chose, se retrouver tous ensemble et être prêts à aller gagner à Marseille", a-t-il déclaré.



Ivo Grbic a été prêté à Lille par l'Atlético Madrid, l'été dernier, en vue de compenser le départ de Mike Maignan. Il a disputé 17 matchs de Ligue 1 sous la tunique nordiste, encaissé 19 buts et réalisé 2 clean sheets (dont un face à l'OM), cette saison. L'an passé, il n'a pris part qu'à 1 rencontre avec les Colchoneros, en Coupe du Roi.