Gourvennec : "On sait qu'on a un très bon niveau par rapport à la concurrence"

En conférence de presse, Jocelyn Gourvennec a donné son sentiment sur la rencontre OM-Lille qui va se jouer ce soir.





Face aux médias, le coach nordiste a évoqué le calendrier particulier de ce début d'année. Le LOSC n'a en effet pas joué, le weekend dernier, à cause de la Covid-19 : "On n'a pas d'autres choix que de s'adapter. On aurait préféré jouer Lorient, mais ça a été remis. On a eu une longue semaine et ça va redevenir dense en termes de match. Quand c'est comme ça, il faut continuer à bien travailler. On a fait des séances régulières où les joueurs ont très bien répondu. J'ai beaucoup aimé leurs investissements depuis la reprise. On avait onze absents pour Lens et on a fait un excellent match. Là, on a récupéré du monde et on a un effectif qui s'est densifié à nouveau. C'est bien par rapport aux échéances que l'on a. Je trouve qu'on a bien préparé le match de Marseille. Ce sera un gros match où on va vouloir être très performant", a-t-il déclaré.





"On l'a montré en Ligue des Champions"

Il pense que ses joueurs sont capables de revenir sur le haut du classement : "On a un demi-championnat devant nous. On sait qu'on veut être dans le haut du classement parce que c'est la place du LOSC. Après, on a lâché des points pour différentes raisons. Je pense que l'accumulation de match a joué aussi. Là, on est sur le premier match retour. On sait qu'on a un très bon niveau par rapport à la concurrence. On est capable d'être à un très haut niveau. On l'a montré en Ligue des Champions. Il faut seulement que notre exigence et notre efficacité nous emmènent plus haut. Investis, on l'est, il n'y a pas de soucis. Il faut qu'on soit encore plus dur à jouer", a-t-il poursuivi.



Lors du match aller, les Lillois se sont imposés 2-0 face à l'OM.