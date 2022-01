Mercato : Osasuna lorgnerait également Alvaro

Osasuna penserait à Alvaro Gonzalez (32 ans) pour renforcer l'axe de sa défense. Sa venue pourrait lui permettre de compenser le départ d'Aridane (32 ans), lequel pourrait filer à... Valence.





Ces derniers jours, le nom d'Alvaro Gonzalez a été associé à Valence. Le club valencien est en effet en quête d'un défenseur central. Mais il a d'autres solutions en tête et viserait Aridane, qui évolue actuellement à Osasuna. Et pour le remplacer, Osasuna pense à... Alvaro Gonzalez, selon le journal As.



Le joueur de l'OM paraît poussé vers la sortie par ses dirigeants, cet hiver. Très attaché à Marseille, l'Espagnol est particulièrement apprécié des supporters. Il est toutefois peu utilisé par Jorge Sampaoli et pourrait se laisser tenter par un départ, ces prochains jours. Il semble néanmoins qu'il ait des ambitions assez hautes et il est peu probable qu'il accepte la proposition de l'actuel 10e de la Liga.



Alvaro Gonzalez dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2024. Il a pour l'instant disputé 74 rencontres, toutes compétitions confondues, avec le club olympien.