Mercato : Tagliafico plutôt vers Naples qu'à l'OM ?

Nicolas Tagliafico (29 ans) pourrait rejoindre les rangs du SSC Napoli, plutôt que ceux de l'OM, ces prochains jours.





Si l'on en croit les renseignements recueillis par Gianluca Di Marzio, le défenseur de l'Ajax Amsterdam pourrait prendre la direction de Naples, ce mercato. Les dirigeants du club italien seraient en discussion avec leurs homologues ajacides et proposeraient un prêt avec option d'achat, à lever ou non en fin de saison. Leur offre ne satisferait pas les Néerlandais, mais le joueur serait très tenté par l'idée de porter la tunique des Partenopei. Ses agents souhaiteraient faire le forcing pour que l'Ajax accepte la proposition, plutôt que de chercher à le transférer dans un club anglais comme le veulent ses dirigeants. Le journaliste précise que Tagliafico est aussi favorable à l'éventualité d'une signature à Marseille.



L'international argentin dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2023 et a jusque-là été peu utilisé par son entraîneur, cette saison. Son nom a été associé à l'OM, ces derniers jours, alors que Jorge Sampaoli militerait pour sa venue. Le coach phocéen le connait particulièrement bien, étant donné qu'il l'a coaché avec l'Albiceleste.