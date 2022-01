Favard n'est pas convaincu par l'idée d'associer Milik à Bakambu

Gilles Favard a donné son sentiment sur l'idée de faire jouer à la fois Cédric Bakambu et Arek Milik, dans le onze de l'OM. Il ne pense pas que les deux puissent être associés dans le système actuel utilisé par Jorge Sampaoli.





"Milik est un joueur de fixation et Bakambu un joueur d'espace et un joueur intelligent dans ses déplacements. Effectivement que Bakambu va ouvrir des brèches à Milik. Sampaoli va devoir changer son système, a estimé Gilles Favard au micro de la chaîne L'Équipe. Il ne va plus pouvoir jouer avec des types sur les côtés. Il ne va plus jouer avec des Rongier arrière droit. Vous voulez que je vous dise la vérité, Sampaoli ne connaît même pas Bakambu. C'est un joueur que je connais très bien, je l'ai vu débuter à Sochaux. C'est un joueur très intelligent. Le Bakambu de Villarreal, ils font un super coup à Marseille même si je ne sais pas dans quel état il est. Payet, va falloir qu'il se repositionne par rapport aux deux. Bakambu n'est pas un joueur de côté. Ce n'est pas un piston. C'est une vraie pointe, mais différente de Milik."



En conférence de presse, le coach de l'OM a indiqué qu'il pourrait être amené à changer son système, ces prochaines semaines.