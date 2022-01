Le derby sévillan arrêté suite au jet d'un projectile sur un joueur

Le match Betis-FC Séville a été arrêté suite à la 39e minute, samedi soir, en raison d'un jet de projectile. La fédération espagnole va devoir juger la rencontre.





La France n'est plus le seul pays à avoir dû stopper un match en raison d'un projectile lancé sur un joueur. Joan Jordan, joueur du FC Séville, a reçu une barre de fer, à la 39e minute du match. Le joueur n'étant pas en état pour reprendre, la rencontre a été arrêtée. Le Betis Séville souhaite finir la partie, tandis que son opposant réclame les trois points. Comme Lyon-OM...



La fédération espagnole tranchera et il sera intéressant de voir le niveau des sanctions qu'elle va prononcer, alors que la commission de discipline a été jugée très légère par certains. Pour rappel, l'OM n'a pas encore indiqué s'il saisirait le CNOSF, après que la commission de discipline de la FFF ait jugé son appel irrecevable.





WTF Sevilla vs Betis game has been suspended cos some fan hit a Sevilla player with a spear, WILD. pic.twitter.com/4Jto4jN2Dr