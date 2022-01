Ferrer félicite Longoria pour le recrutement de Bakambu

Luis Ferrer considère que Pablo Longoria a fait un joli coup en recrutement Cédric Bakambu (30 ans). Il estime que l'attaquant est capable d'apporter un plus à l'OM, même s'il faut lui laisser du temps pour s'adapter.





"Déjà, c'est très difficile de trouver un attaquant au mercato de janvier. En général, ça arrive aux deniers jours avec la pression de l'entraîneur qui souhaite un autre attaquant et souvent, on fait des conneries. Là, Marseille avec Bakambu, a anticipé de ne pas faire une connerie. La Chine... Lavezzi me disait que ça allait vite et ce n'est pas les vacances. Il y a un niveau. On ne va pas exiger que de suite il soit opérationnel. Il lui faudra quelques semaines", a déclaré le consultant au micro de Canal+.



Cédric Bakambu a marqué 58 buts et délivré 21 passes décisives en 87 apparitions avec Beijing Guoan, durant son expérience chinoise. Il s'est engagé avec l'OM jusqu'en juin 2024.