OM-Lille : compos probables, chaîne et horaire

L'OM accueille Lille, dimanche, pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Voici toutes les infos à connaître, depuis les compos à la chaîne de diffusion, en passant par l'horaire et les dernières confrontations.





Avec deux succès de rang, l'équipe de Jorge Sampaoli a bien commencé son année. La réception du LOSC, dimanche, pourrait toutefois constituer un petit tournant. Les Phocéens doivent d'abord gagner parce que Nice s'est imposé contre Nantes (2-1), vendredi. Mais ils doivent surtout faire le nécessaire pour garder de la distance avec leurs poursuivants. 5 000 spectateurs devraient garnir les tribunes du stade Orange Vélodrome, en conformité avec la jauge fixée par le gouvernement.



Pour l'occasion, le coach argentin a indiqué qu'il pourrait compter sur un groupe au complet. Il ne pourra bien sûr pas s'appuyer sur Pape Gueye et Bamba Dieng, lesquels sont à la CAN (voire suspendu pour le premier...). Les contaminés par la Covid-19 paraissent donc aller mieux. Cédric Bakambu, fraichement débarqué, ne devrait quant à lui pas faire sa première apparition sur la feuille de match.



Côté lillois, Hatem Ben Arfa est en passe de signer. Il ne devrait pour autant pas faire le voyage à Marseille. Jocelyn Gourvennec dispose d'un effectif quasiment au complet : seuls Timothy Weah et Jérémy Pied sont forfaits.





Les compos probables d'OM-Lille

Voici la tendance en ce qui concerne les compos du match OM-Lille. Les formations officielles seront publiées environ une heure avant le coup d'envoi.



La compo probable de l'OM : Lopez - Saliba, Caleta-Car, Peres - Gerson, Guendouzi, Kamara - Konrad, Payet, Under, Milik.



La compo probable de Lille : Grbic - Djalo, Fonte, Botman, Reinildo - Onana, Sanches, Gomes, Bamba - Yilmaz, David.





Les dernières confrontations entre Lille et l'OM

L'OM n'est plus parvenu à s'imposer face au LOSC depuis le 16 février 2020.



03/10/2021 : Lille 2-0 OM

03/03/2021 : Lille 2-0 OM

20/09/2020 : OM 1-1 Lille

16/02/2020 : Lille 1-2 OM

02/11/2019 : OM 2-1 Lille.





OM-Lille, c'est sur quelle chaine et à quelle heure ?



La rencontre entre le LOSC et l'OM sera diffusée sur Amazon Prime Vidéo, dimanche. Le coup d'envoi est programmé à 20h45.