Guendouzi : "Moins parler avec l'arbitre, moins m'énerver avec des adversaires..."

Mattéo Guendouzi (22 ans) travaille pour améliorer son caractère. Il pense pouvoir canaliser quelque peu son agressivité. Il s'est également fixé des objectifs.





"J'ai une forte personnalité, du caractère aussi, mais je reste moi-même. J'ai toujours été comme ça, ça m'aide à être dans un grand club comme l'OM ou à avoir connu ma première sélection en équipe de France. Ce caractère fait l'homme et le joueur que je suis. Sans lui, je n'en serais pas là. Je suis encore jeune, j'ai des choses à améliorer. Je vais mûrir et apprendre avec le temps", a-t-il déclaré dans les colonnes de La Provence. Il sait comment il peut s'améliorer : "Parfois, moins parler avec l'arbitre, moins m'énerver avec des adversaires. Je veux toujours gagner et avec l'adrénaline du match, j'ai quelquefois tendance à m'énerver un peu trop vite. J'ai déjà fait pas mal d'efforts à ce niveau-là. Je vais m'améliorer avec l'âge. Ceux qui me connaissent depuis que je suis tout petit savent que je veux toujours gagner, qu'on joue aux cartes ou aux jeux de société. Je suis ainsi, ça fait partie de ma personnalité. J'ai des objectifs en tête, personnels et collectifs. Je vais tout faire pour les atteindre en continuant à travailler et progresser."





"L'OM doit jouer la Ligue des champions tous les ans"

Il refuse en revanche de réduire son profil à de la hargne et de la grinta : "(Sourire) C'est un peu réducteur. Je pense avoir une qualité technique au-dessus de la moyenne. La grinta et la hargne sont deux belles qualités à avoir, deux de mes traits de caractère, car j'ai la haine de la défaite. J'ai plein d'autres qualités. Sinon je ne serais pas à l'OM et en bleu." Il a des objectifs pour les prochains mois : "Sur un plan personnel, je veux continuer à progresser, gagner des trophées avec l'OM et l'équipe de France. À court terme, il y a la coupe du monde, un rêve et un objectif. J'ai la chance d'être dans ce groupe-là, d'avoir connu ma première sélection grâce au travail accompli avec l'OM. Je veux jouer la Ligue des champions l'année prochaine, un objectif personnel, mais aussi celui du club. L'OM doit jouer la Ligue des champions tous les ans. De l'entraîneur à Pablo Longoria en passant par les joueurs, on a tous cette envie-là et on travaille pour ça. Si on continue comme ça, il y a de très fortes chances qu'on y soit."



L'OM est actuellement 3e du classement de Ligue 1, avec 3 points de retard sur l'OGC Nice, qui compte 2 matchs en plus.