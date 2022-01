Guendouzi a eu "le coup de foudre" avec Marseille

Mattéo Guendouzi (22 ans) a confié son attachement pour l'OM et Marseille. Il ne regrette pas son choix d'avoir rejoint le bord de la Méditerranée.





"J'avais l'image d'une très belle ville, populaire et cosmopolite, très chaleureuse avec une architecture atypique. On sent un respect entre tous les habitants. Maintenant que j'y vis, je peux confirmer tout cela. Question climat, c'est extraordinaire ! Surtout pour quelqu'un comme moi qui a connu des villes comme Lorient, Londres ou Berlin. Ma famille et moi adorons y vivre", a-t-il expliqué lors d'un entretien accordé à La Provence. Il associait l'OM à de nombreuses idées : "Quand tu penses à l'Olympique de Marseille, tu penses à la Ligue des champions, au fait que c'est le plus grand club français, à tous les grands joueurs passés ici, comme Didier Deschamps, Basile Boli, Jean-Pierre Papin... Tu penses aussi à la ferveur extraordinaire du peuple marseillais, à l'amour qu'il porte à son équipe, que les gens habitent Marseille ou ailleurs. Peu importe où on joue, une grande communauté de personnes nous suit. Jouer pour l'OM, c'est un sentiment à part. Ce club est différent de tous les autres et ça se sent dans l'amour extraordinaire des supporters. Aujourd'hui, je partage cet amour."



"Je n'ai jamais pris autant de plaisir"

Il pense avoir eu un coup de foudre : "C'est le terme approprié, c'est ce que je vis depuis le premier jour où j'ai signé ici. J'espère le vivre de nombreuses années encore. Mes partenaires et le peuple marseillais m'ont très bien intégré, je le ressens à chaque match et dans la vie de tous les jours, quand je fais les magasins ou vais au restaurant. Je reçois beaucoup de félicitations, d'amour. Ce sont des moments extraordinaires. Je mesure la chance que j'ai d'être ici. J'adore ce que je fais, j'adore mes partenaires. Je m'épanouis pleinement. Je n'ai jamais pris autant de plaisir depuis je joue au foot, que ce soit à l'entraînement ou en match." Il ne l'explique pas : "C'est indescriptible. Je le ressens dans mon coeur. Il faut le vivre. Il n'y a qu'à Marseille où tu sens que toute la ville est derrière le club. Tu gagnes le dimanche, tout le monde est heureux le lendemain et ça dure jusqu'au match suivant. En cas de défaite, la ville s'éteint."



Le natif de Poissy a jusque-là joué 27 matchs, sous le maillot de l'OM. Il paraît déjà être devenu l'un des cadres du vestiaire de Jorge Sampaoli.